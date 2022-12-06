Dünya Kupası’nda bugün (6 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tüm hızıyla sürüyor. Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımların çoğu belli olurken, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte son 16 turu sona erecek. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?



İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.



Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.



5 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde ise Japonya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer maç ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynandı. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale Hırvatistan'ın rakibi oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI (6 ARALIK 2022)



18.00 Fas-İspanya



22.00 Portekiz-İsviçre



Bugün oynanacak maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.