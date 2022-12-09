Dünya Kupası'nda bugün (9 Aralık) hangi maçlar var? (2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finale yükselen takımlardan Hırvatistan, Brezilya, Hollanda ve Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek.



ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.



Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.



5 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde ise Japonya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer maç ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynandı. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale Hırvatistan'ın rakibi oldu.



6 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde ise sürpriz sonuçlar yaşandı. Fas-İspanya mücadelesi sonrasında Fas tur atlayan taraf oldu ve çeyrek finale yükseldi. Bir diğer maç ise Portekiz ve İsviçre arasında yaşandı. Portekiz mücadeleyi rahat bir skorla 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI



9 ARALIK 2022 CUMA



18:00 Brezilya - Hırvatistan (TRT 1)

22:00 Arjantin - Hollanda (TRT 1)



10 ARALIK 2022 CUMARTESİ



18:00 Fas - Portekiz (TRT 1)

22:00 İngiltere - Fransa (TRT 1)