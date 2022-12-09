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Dünya Kupası'nda bugün (9 Aralık) hangi maçlar var? (2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek final heyecanı bu akşam başlayacak. Çeyrek finale yükselen 8 takımdan 4'ü bu akşam yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek. İşte Dünya Kupası'nda bugünün maç programı.

Dünya Kupası'nda bugün (9 Aralık) hangi maçlar var? (2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü)

'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finale yükselen takımlardan , , ve bu akşam karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.

5 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelelerinde ise Japonya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynandı. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla yenerek çeyrek finale Hırvatistan'ın rakibi oldu.

6 Aralık'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde ise sürpriz sonuçlar yaşandı. Fas-İspanya mücadelesi sonrasında Fas tur atlayan taraf oldu ve çeyrek finale yükseldi. Bir diğer maç ise Portekiz ve İsviçre arasında yaşandı. Portekiz mücadeleyi rahat bir skorla 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda bugün (9 Aralık) hangi maçlar var? (2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü) - 1

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

9 ARALIK 2022 CUMA

18:00 Brezilya - Hırvatistan (TRT 1)
22:00 Arjantin - Hollanda (TRT 1)

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ

18:00 Fas - Portekiz (TRT 1)
22:00 İngiltere - Fransa (TRT 1)

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