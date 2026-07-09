Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası 'nda ilk çeyrek final maçı bugün oynanacak.

Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas, kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Maç Türkiye saatiyle 23'te başlayacak.

66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Norveç, Senegal ve Irak'ın da yer aldığı I Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı gol yemeden turnuva dışına itmişti.

Fas ise Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C Grubu'nu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika Şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla, ev sahiplerinden Kanada'yı ise 3-0'lık net bir skorla eledi.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış Fransa Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.