Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı. Norveç-İngiltere maçı

NORVEÇ 'İN SERÜVENİ

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

HAALAND'IN 7 GOLÜ VAR

Norveç'in en önemli gol silahı Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle altın ayakkabı yarışında 8'er golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi takip ediyor. Milli takım kariyerinde 54 maçta 62 gole ulaşan yıldız futbolcu, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.