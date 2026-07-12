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Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı. Norveç-İngiltere maçı

12.07.2026 00:01

Son Güncelleme: 12.07.2026 00:23

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı. Norveç-İngiltere maçı
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Norveç ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya...

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya geliyor.

 

Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. Karşılaşma TSİ 00.00'da başladı.

 

CANLI SKOR

 

NORVEÇ 0-0 İNGİLTERE

00:22
İNGİLTERE OYNUYOR, NORVEÇ BEKLİYOR
Maçta 20 dakika geride kalırken topla oynamada İngiltere'nin Norveç'e karşı yüzde 65'e 35 üstünlüğü bulunuyor.
Reuters
23:34
MAÇ BAŞLADI
Norveç-İngiltere karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
22:52
İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Ryerson, Sörloth, Haaland. İngiltere: Pickford, Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Madueke, Kane.
Reuters

NORVEÇ'İN SERÜVENİ

 

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

 

HAALAND'IN 7 GOLÜ VAR

 

Norveç'in en önemli gol silahı Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle altın ayakkabı yarışında 8'er golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi takip ediyor. Milli takım kariyerinde 54 maçta 62 gole ulaşan yıldız futbolcu, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.

Reuters

Erling Haaland'ın Brezilya maçı sonrası sevinci.

İNGİLTERE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

 

İngiltere ise son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan ağları havalandırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlamıştı.

 

Dünya Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak İngiltere, turnuvadaki son 10 maçında yalnızca bir yenilgi aldı. İngiliz ekibi, Dünya Kupası'nda üst üste dördüncü galibiyetini alarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

 

HARRY KANE YENİ REKOR PEŞİNDE

 

Harry Kane, Dünya Kupası'nda attığı 14 golle İngiltere tarihinin organizasyondaki en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Norveç ağlarını havalandırması halinde Gary Lineker'in üst üste dört Dünya Kupası maçında gol atma rekoruna ortak olacak.

 

İki ekip Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Norveç son üç resmi maçta İngiltere'ye mağlup olmadı.

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