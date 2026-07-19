NTV

Dünya Kupası'nda dev final. İspanya-Arjantin maçı

19.07.2026 18:00

Son Güncelleme: 19.07.2026 18:20

Dünya Kupası'nda dev final. İspanya-Arjantin maçı
NTV
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor.

 

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

 

New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

 

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

18:20
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Arjantin: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi.
Anadolu Ajansı
18:02
COŞKULU BEKLEYİŞ
Arjantinli taraftarlar, final saatini New Jersey sokaklarında coşkuyla bekliyor.
Reuters
17:58
YAMAL'DAN PAYLAŞIM
İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, maç öncesi paylaşım yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun Instagram hikayesinde "Çocukluğum ve sokaklar için." notu yer aldı
Sosyal Medya

KUPAYI KAZANANA YÜZÜK VERİLECEK

 

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

 

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.

 

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

 

İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

 

Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.

 

İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.

 

Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram