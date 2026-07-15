Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, İngiltere'yi devirdi
15.07.2026 20:40
Son Güncelleme: 16.07.2026 00:38
Maçta yaşanan gerginlik.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin, İngiltere'yi mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupsı yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Atlanta Stadı'nda oynanan müsabaka, "Tangocular"ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. İngilizlerin tek sayısı ise 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.
Bu skorun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İngiltere ise turnuvaya veda etti.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmaya New Jersey'deki MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL SERÜVENİ
Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.
ARJANTİN, YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.