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Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, İngiltere'yi devirdi

15.07.2026 20:40

Son Güncelleme: 16.07.2026 00:38

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, İngiltere'yi devirdi
Reuters

Maçta yaşanan gerginlik.

NTV - Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin, İngiltere'yi mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupsı yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.

 

Atlanta Stadı'nda oynanan müsabaka, "Tangocular"ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. İngilizlerin tek sayısı ise 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

 

Bu skorun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İngiltere ise turnuvaya veda etti.

 

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

 

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

 

2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmaya New Jersey'deki MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

23:53
ARJANTİN GERİ DÖNDÜ
90+2. Dakika: Arjantin öne geçti. Lionel Messi'nin ortasında kafa vuruşunu yapan Lautaro Martinez, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.
Reuters
23:47
MAÇTA EŞİTLİK VAR
86. Dakika: Arjantin eşitliği sağladı. Lionel Messi'nin ceza yayı üzerine çıkardığı topu kontrol eden Enzo Fernandez'in şutu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
Reuters
23:37
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
75. Dakika: Bu kez de direkten döndü. Rakip kaleye yüklenen Arjantin'de De Paul'un ceza sahasına yaptığı ortaya kafasıyla vuran Mac Allister'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
Reuters
23:30
ARJANTİN GOL ARIYOR
68. Dakika: Arjantin tehlikesi. Sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Nico Gonzalez'in kafa vuruşunu kaleci Pickford son anda kurtardı.
Reuters
23:16
İLK GOL GELDİ
55. Dakika: İngiltere öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rogers'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Gordon tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
23:09
PICKFORD GEÇİT VERMEDİ
47. Dakika: Arjantin gole çok yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına giren Julian Alvarez'in sert şutunu kaleci Pickford son anda kurtardı.
Reuters
22:37
MESSI YERDE KALDI, SAHA İÇİ KARIŞTI
37. Dakika: Ortalık yine karıştı. Arjantin'de Lionel Messi, Gordon ve Harry Kane'i çalımlamasının ardından Anderson'un sert faulüyle yerde kaldı. Bu hareket sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi. Hakem Anderson'u sarı kartla cezalandırdı.
Reuters
22:34
İLK ŞUT İNGİLTERE'DEN
33. Dakika: İngiltere'nin rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rice'ın arka direğe yaptığı ortayı Stones tamamlamak istedi ancak kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Reuters
22:25
FAUL SAYISI 11
25. Dakika: Müsabakada su molasına girilirken iki takımın toplam faul sayısı 11'i buldu. Ayrıca henüz şut atılmadı.
Reuters
22:15
İKİ TAKIM DA ÇOK AGRESİF
15. Dakika: Karşılaşmada 15 dakika geride kalırken, iki takım oyuncularının agresif yapısı ve sert faulleri dikkat çekiyor.
Reuters
22:09
MAÇ SERT BAŞLADI
10. Dakika: Arjantin, geride kalan sürede 4 faul yaptı.
Reuters
22:06
TANSİYON ÇOK YÜKSEK
2. Dakika: Saha içi karıştı. Orta sahada yaşanan mücadelede Arjantin'den Lisandro Martinez'in İngiliz futbolcu Anderson'a yaptığı faul sonrası iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem, Martinez'i uyardı ve karşılaşma serbest vuruşla devam etti.
Reuters
22:00
MAÇ BAŞLADI
İngiltere-Arjantin karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
20:39
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane. Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.
Reuters

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL SERÜVENİ

 

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

 

ARJANTİN, YARI FİNALE NASIL GELDİ?

 

Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

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