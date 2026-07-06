Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı kızıştı. Peşlerinde Harry Kane var

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda heyecan son sürat devam ederken, turnuvanın en prestijli bireysel ödülü olan Altın Ayakkabı yarışında ciddi bir rekabet yaşanıyor.

Gol krallığı listesinin en üst basamağında üç dünya yıldızı aynı sayıya ulaşarak zirveyi paylaştı.

Arjantinli efsane Lionel Messi, Fransız süper güç Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya filelerini havalandırarak Norveç'i çeyrek finale taşıyan Erling Haaland , attıkları 7'şer golle yarışın ilk sırasında ortaklaşa yer alıyor.

Dünya Kupası'nda 5 gole ulaşan İngiliz golcü Harry Kane, zirvedeki üç ismi yakından takip ediyor.

Brezilya'nın turnuvaya veda etmesiyle birlikte Vinicius Junior ise organizasyonu 4 golle tamamlamış oldu. Turnuvanın kalan bölümlerinde zirvedeki üçlüden hangisinin öne geçeceği büyük bir merak konusu.