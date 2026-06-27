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Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıyor. İşte maçların programı

27.06.2026 10:55

Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıyor. İşte maçların programı
Reuters

Ronaldo'lu Portekiz de sahaya çıkacak.

NTV - Haber Merkezi
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2026 Dünya Kupası'nda grup maçları 6 müsabakayla tamamlanacak. İşte maçlar...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 6 müsabakayla grup maçları sona erecek.
 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı'nda TSİ 02.30'da, J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.
 

Dünya Kupası'nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
 

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
 

L Grubu:

00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)

00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)

K Grubu:

02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)

02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)

J Grubu:

05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)

05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)

Son 32 Turu:

22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)