Dünya Kupası'nda günün maçları: Kenan ile Haaland karşı karşıya

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bugün G ve H grubu maçları oynanacak.

G grubu maçları akşam seansında oynanacak. Lideri belirleyecek maçta Juventus ve Manchester City karşılaşacak. Bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız, Erling Haaland ile karşı karşıya gelecek.

Diğer maçta turnuvada iddiası kalmayan Wydad ve Al Ain karşı karşıya gelecek. Maçlar saat 22'de başlayacak.

ARDA DA SAHAYA ÇIKACAK



H Grubu maçları sabaha karşı oynanacak. Grupta 4'er puanla zirvede yer alan Salzburg ve Real Madrid karşılaşacak. 2 puanlı Al Hilal'se Pachuca karşısında galip gelip diğer maçta alınacak sonuca göre son 16'ya yükselmeyi bekleyecek. Maçlar sabaha karşı 4'te başlayacak.

