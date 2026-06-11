Dünya Kupası'nda iki gol ve üç kırmızı kartlı açılış. Meksika, Güney Afrika'yı mağlup etti

11.06.2026 17:22

Son Güncelleme: 12.06.2026 00:05

Dünya Kupası'nda iki gol ve üç kırmızı kartlı açılış. Meksika, Güney Afrika'yı mağlup etti
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, iki kırmızı kartın çıktığı maçta Güney Afrika'yı mağlup etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçı A Grubu'nda yer alan Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı.

 

83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanan müsabaka, Meksika'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

 

ÜÇ KIRMIZI KART

 

Güney Afrika'da Sithole 50, Zwane ise 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Afrika ekibi, mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Meksika'da ise Montes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

 

Bu skorun ardından Meksika, Dünya Kupası A Grubu'na 3 puanla başladı. Güney Afrika ise puansız bir başlangıç yaptı.

 

Meksika, A Grubu'nun ikinci haftasında 19 Haziran Cuma günü Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise 18 Haziran Perşembe günü Çekya ile kozlarını paylaşacak.

23:59
MAÇTAKİ ÜÇÜNCÜ KIRMIZI KART
90+2. Dakika: Bu kez Meksika 10 kişi kaldı. Rakibi ceza sahasına girmek isterken müdahalede bulunan Montes, direkt kırmızı kart gördü.
Reuters
23:49
BİR KIRMIZI KART DAHA
83. Dakika: Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane, topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Reuters
23:34
MEKSİKA 2-0 YAPTI
67. Dakika: Maçta fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen ortayı kafasıyla tamamlayan Raul Jimenez, skoru 2-0'a getirdi.
Reuters
23:16
KIRMIZI KART ÇIKTI
50. Dakika: Güney Afrika 10 kişi. Sithole, ceza sahasına giren Gutierrez'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Reuters
23:09
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Müsabakanın ikinci devresi başladı.
Reuters
22:55
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
22:33
MAÇ DEVAM EDİYOR
27. Dakika: Meksika-Güney Afrika müsabakası kaldığı yerden devam ediyor.
Reuters
22:31
SU MOLASI
25. Dakika: Karşılaşmaya 2 dakikalık su molası verildi. Su molasıyla birlikte yayına reklam arası verildi.
Reuters
22:15
İLK GOL GELDİ
9. Dakika: Meksika öne geçti. Güney Afrika'nın hazırlık pasları yaptığı esnada topu kapan Quinones'in ceza yayı üzerinden şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
22:11
NET GOL KAÇTI
5. Dakika: Meksika gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza yayına yapılan ortaya sol ayağıyla gelişine vuran Raul Jimenez'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
22:05
DÜNYA KUPASI BAŞLADI
Meksika-Güney Afrika maçında ilk düdük geldi.
Reuters
21:22
KONSER COŞKUSU
Shakira ve Burna Boy, maç öncesi futbolseverlere konser verdi.
Reuters
21:10
GÖRSEL ŞÖLEN
Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi görsel şölen düzenlendi.
Reuters
20:47
11'LER BELLİ OLDU
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones. Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.
NTV
20:44
HEYECAN DORUKTA
Meksikalı futbolseverler, Dünya Kupası'nın açılışını bekliyor.
Reuters
17:20
KONSERLER VERİLECEK
2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.
Reuters
17:08
6 HAFTALIK SERÜVEN
Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
Reuters
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