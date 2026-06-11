Dünya Kupası'nda iki gol ve üç kırmızı kartlı açılış. Meksika, Güney Afrika'yı mağlup etti

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda açılış maçı A Grubu'nda yer alan Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı.

83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanan müsabaka, Meksika'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

ÜÇ KIRMIZI KART

Güney Afrika'da Sithole 50, Zwane ise 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Afrika ekibi, mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Meksika'da ise Montes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından Meksika, Dünya Kupası A Grubu'na 3 puanla başladı. Güney Afrika ise puansız bir başlangıç yaptı.

Meksika, A Grubu'nun ikinci haftasında 19 Haziran Cuma günü Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise 18 Haziran Perşembe günü Çekya ile kozlarını paylaşacak.