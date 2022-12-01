Dünya Kupası'nda ilginç olay: Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın temposuz maçlar ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmaların fazlalığı nedeniyle "sıkıcı" geçip geçmediği tartışılırken, Szczesny karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamayla ilginç bir ayrıntıyı futbolseverlerle paylaştı.

"100 EURO İDDİAYA GİRDİK"



32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 euro iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

VAR PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 36. dakikasında kaleci Szczesny ile Messi hava topu mücadelesine çıktı.

VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hollandalı Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

SZCZESNY GOLE İZİN VERMEDİ



Kaleci Szczesny, Messi'nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.