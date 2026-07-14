Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

Dünya Kupası 'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya mücadelesiyle belli oldu.



70 bin kişilik Dallas Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Barton yönetti.

Maçı Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle 2-0 kazanan İspanya Dünya Kupası'nda finale çıktı.

İspanyollar, Arjantin-İngiltere maçının galibiyle finalde karşılaşacak.



Turnuvada 1998 ve 2018 yıllarında şampiyon olan Fransa ile 2010 yılında kupayı kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek.



2006 Almanya'da son 16 turundaki ilk mücadelede İspanya, David Villa'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Franck Ribery, Patrick Vieira ve Zinedine Zidane'ın golleriyle Fransa sahadan tur biletiyle ayrılmıştı.

FİNAL YOLCULUĞU



Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'ndan namağlup çıkan İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 yendi.



Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan ve kalesinde ilk kez bu maçta gol gören İspanya, Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun golleriyle yarı finale çıktı.

İSPANYA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR



Çıktığı son 37 karşılaşmadan 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.



İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.