Dünya Kupası'nda kritik viraj. Türkiye-Paraguay maçı

20.06.2026 04:39

Son Güncelleme: 20.06.2026 04:57

Dünya Kupası'nda kritik viraj. Türkiye-Paraguay maçı
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

 

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

 

Milliler, ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

 

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

 

Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

04:56
GÜNEŞ: "KENAN ETKİLİ OLABİLİR"
Şenol Güneş: "Rakibe göre yaratıcı oyuncu olarak Arda Güler'in ortada oynaması etki yapabilir. Sağ bekleri Caceres gedik verebilecek bir oyuncu. Kenan etkili olabilir. Kerem'in çabukluğundan faydalanabiliriz. Paraguay takımı, Güney Amerika'nın en iyi savunma takımlarından biri."
Anadolu Ajansı
04:47
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Türk taraftarlar, karşılaşma öncesi stadyumda renkli görüntüler oluşturdu.
Reuters
04:37
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta
Reuters