Dünya Kupası'nda kritik viraj. Türkiye-Paraguay maçı

GÜNEŞ: "KENAN ETKİLİ OLABİLİR"

Şenol Güneş: "Rakibe göre yaratıcı oyuncu olarak Arda Güler'in ortada oynaması etki yapabilir. Sağ bekleri Caceres gedik verebilecek bir oyuncu. Kenan etkili olabilir. Kerem'in çabukluğundan faydalanabiliriz. Paraguay takımı, Güney Amerika'nın en iyi savunma takımlarından biri."