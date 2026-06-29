Dünya Kupası'nda rekor kırıldı. 1.1 milyonluk fark

Bu sayı mevcut koltukların yüzde 99.7’sinin dolduğu anlamına gelmesinin yanı sıra maç başına da ortalama 64 bin 508 seyirci sayısı yakalandı.

210 ülke ve bölgeden grup müsabakalarını takip etmek için Kanada, Meksika ve ABD ’ye gelen taraftarlar, 1994 FIFA Dünya Kupası’nda ABD'de kırılan 3.5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca 25 Haziran 2026 tarihinde 426 bin 834 seyirciyle de tek bir günde kaydedilen en yüksek turnuva seyirci sayısına ulaşıldı.