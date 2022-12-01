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Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? (2022 FIFA Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda grup maçları sürmeye devam ederken, sürprizlerle dolu sonuçlar yaşanmaya devam ediyor. Beklentilerin yüksek olduğu takımların kendini gösteremediği 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna sürpriz ekipler yükselmeyi başardı. İşte Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar.

Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA 'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda grup maçlarının sonuna yaklaşılırken, son 16 turuna kalmayı garantileyen ekiplerde belli oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarındaki son maçlar tamamlandı. Bugün ve yarın oynanacak mücadeleler sonrasında E, F, G ve H gruplarının da kaderi belirlenecek. Katar'da G Grubu'nda mücadele veren , son 16 turunu oynayacakları son öncesinden garantiledi.

Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 1

İşte Dünya Kupası'nda gruplardan son 16 turuna yükselen takımlar;

A Grubu - Hollanda, Senegal

B Grubu - İngiltere, ABD

C Grubu - , Polonya

D Grubu - , Avustralya

G Grubu - Brezilya

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