Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda grup maçlarının sonuna yaklaşılırken, son 16 turuna kalmayı garantileyen ekiplerde belli oldu.



DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR



Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarındaki son maçlar tamamlandı. Bugün ve yarın oynanacak mücadeleler sonrasında E, F, G ve H gruplarının da kaderi belirlenecek. Katar'da G Grubu'nda mücadele veren Brezilya, son 16 turunu oynayacakları son maç öncesinden garantiledi.



İşte Dünya Kupası'nda gruplardan son 16 turuna yükselen takımlar;



A Grubu - Hollanda, Senegal



B Grubu - İngiltere, ABD



C Grubu - Arjantin, Polonya



D Grubu - Fransa, Avustralya



G Grubu - Brezilya