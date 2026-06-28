Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu 29 Haziran Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, 29 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

Son 32 Turu:

TSİ 20.00 Brezilya - Japonya (Houston Stadı)

TSİ 23.30 Almanya - Paraguay (Boston Stadı)