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Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor. Messi yeniden sahnede

27.06.2026 16:10

Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor. Messi yeniden sahnede
Anadolu Ajansı

Messi, Yeşil Burun Adaları'na karşı forma giyecek.

İHA
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Dünya Kupası son 32 turunda heyecan oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
 

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00’de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak. 

 

12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:

 

Yarın

22.00 Güney Afrika - Kanada

 

29 Haziran Pazartesi

20.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya - Paraguay

 

30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahili - Norveç

 

1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç

 

2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek

 

3 Temmuz Cuma

21.00 Avustralya - Mısır

 

4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları

 