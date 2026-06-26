Dünya Kupası'nda tur atladılar, ülkede resmi tatil ilan edildi
26.06.2026 11:22
Son Güncelleme: 26.06.2026 11:32
Ekvador Cumhurbaşkanı Noboa, milli futbol takımının Almanya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan etti.
Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, ülke milli futbol takımının Almanya karşısında aldığı sürpriz 2-1'lik galibiyetle Dünya Kupası 'nda eleme aşamasına yükselmesinin ardından cuma gününü resmi tatil ilan etti.
Cumhurbaşkanı Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eleştirilere, hakaretlere ve yaşadıkları zor anlara rağmen toparlanmayı başaran ve tüm ülkeye bu büyük sevinci yaşatan oyunculara ve teknik direktöre teşekkür ederim. Yarın tatil!" ifadelerini kullandı.
Ekvador, Fildişi Sahili karşısında aldığı yenilgi ve Curacao ile berabere kalmasının ardından perşembe günü oynanan E-Grubu son maçında mutlak bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu.
Ülke, Almanlar karşısında erken golle geriye düşmesine rağmen geri dönerek galibiyeti almayı başardı ve New York/New Jersey'deki kapalı gişe stadyum büyük kutlamalara sahne oldu.
Almanya, grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi daha önce garantilemişti. Grubun diğer maçında Curacao'yu 2-0 mağlup eden Fildişi Sahili ise ikinci sırada yer aldı.
Ekvador, en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak adını son 16 turuna yazdırdı ve Dünya Kupası tarihinde sadece ikinci kez grup aşamasını geçmeyi başardı.
Güney Amerika ekibi, daha önce Almanya'da düzenlenen 2006 turnuvasında son 16 turuna yükselmişti.
EKVADOR ERKEN YEDİĞİ GOLE REAKSİYON GÖSTERDİ
Mücadelede ilk golü bulan taraf, kaleyi bulan ilk şutunda Almanya oldu. Florian Wirtz'in ceza sahası içindeki Leroy Sane'ye aktardığı pas sonrası hücum oyuncusu, topu kaleci Hernan Galindez'in solundan ağlarla buluşturdu.
Bu gol, Ekvadorlu oyuncuların Aleksandar Pavlovic'in Pedro Vite ile girdiği mücadeledeki yüksek taban müdahalesini gerekçe göstererek faul itirazında bulunması nedeniyle tartışmalara yol açtı.
Ekvador, bu geri düşüşün kendisini oyundan düşürmesine izin vermeyerek özgüvenli ve agresif bir oyunla yanıt verdi.
Bu çabanın karşılığı 9. dakikada alındı; orta sahadaki boşta kalan topu değerlendiren Nilson Angulo'nun uzaktan vuruşunda top Manuel Neuer'i geçerek ağlara gitti ve skora denge geldi.
İlk yarının geri kalanında Ekvador, etkili pres uygulayarak ve Almanya'nın ritmini bozarak oyuna ağırlığını koydu, aynı zamanda kontra ataklarla fırsatlar üretti.
PLATA'NIN GOLÜ EKVADOR'U TARİHE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın karar anı 77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yaşandı. Kevin Rodriguez'in kazandığı kritik kafa vuruşunda aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Gonzalo Plata, yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.
Gol, Ekvadorlu oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük sevinç yaratırken maçın son bölümleri oldukça zorlu geçti.
Almanya beraberlik golü için baskısını artırarak uzatma dakikalarına kadar tüm hatlarıyla yüklendi.
Ekvador savunması, eklenen 7 dakikalık uzatma süresi boyunca direnç göstererek tarihi 2-1'lik galibiyeti korudu ve eleme turlarına geçişi garantiledi.
Bu başarı, Ekvador'un Dünya Kupası grup aşamasını geçtiği ikinci turnuva olarak kayıtlara geçti ve ülkenin futbol tarihindeki 2006 yılındaki ilk başarısını yineleyerek yeni bir sayfa açtı.