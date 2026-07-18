Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması. Fransa-İngiltere maçı
18.07.2026 23:05
Son Güncelleme: 19.07.2026 00:22
Fransa ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında kozlarını paylaşıyor...
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
Miami Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 00.00'da başladı. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapıyor.
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FRANSA 0-2 İNGİLTERE
DESCHAMPS'IN SON MAÇI
Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.
Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.
İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.