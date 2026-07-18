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Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması. Fransa-İngiltere maçı

18.07.2026 23:05

Son Güncelleme: 19.07.2026 00:22

Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması. Fransa-İngiltere maçı
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Fransa ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında kozlarını paylaşıyor...

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

 

Miami Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 00.00'da başladı. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapıyor.

 

CANLI SKOR

 

FRANSA 0-2 İNGİLTERE

00:19
FARK 2'YE ÇIKTI
18. Dakika: İngiltere'nin 2. golü. Kazanılan kornerde topun başına geçen Declan Rice'ın ortasına iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
Reuters
00:11
SAKA ATTI AMA OFSAYT
12. Dakika: Gol, ofsayta takıldı. İngiltere atağında Spence'in ara pasıyla ceza sahasına giren Saka''nın soluna çekerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Reuters
00:11
FRANSA TEHLİKESİ
11. Dakika: Fransa gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Hernandez'in yay üzerine çevirdiği topu kontrol eden Cherki'nin sol ayağıyla şutunu kaleci Henderson çıkardı.
Reuters
00:03
İNGİLTERE ÖNE GEÇTİ
3. Dakika: İngiltere, şık golle önde. Takım kaptanı Declan Rice, orta alanda kaptığı topla rakip kaleye yöneldi ve ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri sarsarak İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
Reuters
00:00
MAÇ BAŞLADI
Fransa-İngiltere karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
23:04
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hernández; Zaire-Emery, Rabiot, M. Olise, Cherki, Doue, Mbappe. 󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿İngiltere: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Rice, Eze, Saka, Rogers, Rashford, Ivan Toney.

DESCHAMPS'IN SON MAÇI

 

Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.

 

Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.

 

İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.

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