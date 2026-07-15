Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı. İngiltere-Arjantin maçı

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL SERÜVENİ

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere , son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

ARJANTİN, YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin , son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.