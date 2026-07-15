Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı. İngiltere-Arjantin maçı
15.07.2026 20:40
Son Güncelleme: 15.07.2026 20:50
Lionel Messi ve Harry Kane.
İngiltere ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin, karşı karşıya geliyor.
Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath yönetecek. Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.
Karşılaşmayı kazanan takım, finalde İspanya'nın rakibi olacak.
İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL SERÜVENİ
Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.
ARJANTİN, YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.