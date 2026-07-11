Dünya Kupası'ndaki maçlarda forma giymişti, 25 yaşında hayatını kaybetti
11.07.2026 16:34
Jayden Adams
Dünya Kupası'nda da forma giyen Güney Afrikalı Jayden Adams 25 yaşında vefat etti.
Futbol dünyasını yasa boğan ani bir ölüm yaşandı.
Güney Afrika forması giyen 25 yaşındaki Jayden Adams, hayatını kaybetti. Adams'ın ölümünü Güney Afrika Futbol Federasyonu yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.
KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA
Futbolcunun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, Mamelodi Sundowns kulübü futbolcularının ailesinin yas sürecine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Adams, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'ndaki 3 maçında da oynamıştı.
Jayden Adams kariyerine ülkesinde devam ediyordu.