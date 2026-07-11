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Dünya Kupası'ndaki maçlarda forma giymişti, 25 yaşında hayatını kaybetti

11.07.2026 16:34

Dünya Kupası'ndaki maçlarda forma giymişti, 25 yaşında hayatını kaybetti
Reuters

Jayden Adams

NTV - Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda da forma giyen Güney Afrikalı Jayden Adams 25 yaşında vefat etti.

Futbol dünyasını yasa boğan ani bir ölüm yaşandı. 

 

Güney Afrika forması giyen 25 yaşındaki Jayden Adams, hayatını kaybetti. Adams'ın ölümünü Güney Afrika Futbol Federasyonu yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Futbolcunun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, Mamelodi Sundowns kulübü futbolcularının ailesinin yas sürecine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

 

Adams, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'ndaki 3 maçında da oynamıştı.

Reuters

Jayden Adams kariyerine ülkesinde devam ediyordu.