Dünya Kupası'nı fırsat bildiler. Ünlü futbolcunun evine soygun girişimi

İspanya milli takımı ve Barcelona 'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal 'ın Barcelona'daki evine, bugün erken saatlerde soygun girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Olayın, İspanyol futbolcunun milli takımıyla Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı mücadele ettiği ve finale yükselme hakkı kazandığı maçın hemen ardından gerçekleştiği bildirildi.

Katalan bölgesel emniyet müdürlüğünden bir sözcü, AFP'ye yaptığı açıklamada, Barcelona'nın dışındaki Esplugues de Llobregat bölgesinde bulunan bir konutta soygun girişiminde bulunulduğunu doğruladı.

Emniyet güçleri, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle mülk sahibinin kimliğini açıklamayı reddetti.

Ancak Barcelona merkezli günlük gazete La Vanguardia, hedef alınan evin 19 yaşındaki İspanyol forvete ait olduğunu aktardı.

La Vanguardia'nın haberine göre, kar maskesi takan iki kişi evin duvarına tırmandı, fakat mülkte görevli özel güvenlik personeli tarafından fark edilerek şaşkınlığa uğradı ve olay yerinden kaçtı.

Gazete ayrıca, söz konusu konutun bir dönem Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique ile eski ortağı Kolombiyalı müzik sanatçısı Shakira'nın Katalan başkentinde birlikte yaşadıkları dönemde kullandıkları ev olması sebebiyle bölgede çok iyi tanındığını yazdı.

El Espanol gazetesinin haberinde ise soygun girişiminin, İspanya 'nın Teksas'ta oynanan yarı final müsabakasında Fransa'yı 2-0 yenerek finale yükselmesinden birkaç saat sonra gerçekleştiği kaydedildi.

İspanya'nın zaferiyle sonuçlanan karşılaşmada Lamine Yamal maçın tamamında forma giymiş, ilk yarıda kazandırdığı penaltıyı Mikel Oyarzabal gole çevirerek açılışı yapmıştı. İspanya'nın ikinci golünü ise Pedro Porro kaydetmişti.

Söz konusu haberde, kukuletalı iki şüphelinin duvarın üzerinde gözetleme yaparken güvenlik ekiplerince fark edildiği, ekiplerin alarm durumuna geçmesi üzerine polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Futbolcuların evlerine yönelik soygun girişimlerinin son yıllarda özellikle oyuncuların yurt dışında maçta olduğu dönemlerde sıklaştığı biliniyor.

Yamal'ın Barcelona'dan takım arkadaşları Pau Cubarsi ve Joan Garcia'nın evlerinin de şubat ayında hırsızların hedefi olduğu aktarıldı.

Madrid'de ise Karim Benzema, Rodrygo ve Dani Carvajal son yıllarda evlerinde hırsızlık şoku yaşayan diğer futbol yıldızları arasında yer alıyor.

Saha içinde ise yarı finalde Fransa'yı eleyen Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya milli takımı, pazar günü New Jersey'de oynanacak finaldeki rakibini belirlemek üzere İngiltere ile Arjantin arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının sonucunu beklemeye başladı.