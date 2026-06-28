Dünya Kupası’nın en yakışıklı oyuncusu seçilen yıldız futbolcu. "Buna şaşırmadım"

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Pedro Neto, “2026 Dünya Kupası’nın en yakışıklı oyuncusu” olarak gösterilmesine verdiği tepkiyle gündemde.



Neto, “Buna şaşırmadım. Bu tamamen normal bir durum.” dedi.

Yıldız futbolcu, "Soyunma odasında bu konu hiç gündeme bile gelmedi çünkü takım, oybirliğiyle benim en yakışıklı olduğum konusunda hemfikirdi,” diye espiri de yaptı.



Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Ronaldo ile takım arkadaşı olan Neto, kariyerine İngiliz ekibi Chelsea'de devam ediyor.

SON MAÇI VE SON 32 EŞLEŞMESİ

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı.

İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00