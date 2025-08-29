Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi"

İngiliz basınından The Sun, "Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı." sözleriyle ayrılık haberine yer verdi.

Fenerbahçe , Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurması tüm dünyada son dakika olarak verildi.

"FENERBAHÇE, MOURİNHO'NUN İPİNİ ÇEKTİ"



Portekiz basınında O Jogo: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bu sabah ayrıldı.



Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu."



La Gazzetta dello Sport: "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu."



BBC: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off'larında Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi."