NTV.COM.TR

Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı tüm dünyada manşetlere taşındı.

Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi"

, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurması tüm dünyada son dakika olarak verildi. 

Çeşitli ülkelerin spor medyasında Mourinho manşetlere taşındı. Portekizli teknik direktörün gönderilmesi ses getirdi. 

TAZMİNATA VURGU YAPILDI

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, "Türkiye'de bomba haber" başlığıyla manşetlere taşıdığı haberde, "Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho'nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınından The Sun, "Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı." sözleriyle ayrılık haberine yer verdi. 

Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi" - 1 Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

"FENERBAHÇE, MOURİNHO'NUN İPİNİ ÇEKTİ"

Portekiz basınında O Jogo: "Jose Mourinho, 'deki görevinden bu sabah ayrıldı.

Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu."

La Gazzetta dello Sport: "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu."

BBC: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off'larında Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi."

Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi" - 2 2 sezonda 62 müsabakaya çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2 puan ortalaması elde etti.
Mourinho sonrası ilk aday Kartal

Mourinho sonrası ilk aday Kartal

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...