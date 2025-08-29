Dünya Mourinho'yu konuşuyor: "Türkiye'de bomba haber, ipi çekildi"
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı tüm dünyada manşetlere taşındı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurması tüm dünyada son dakika olarak verildi.
Çeşitli ülkelerin spor medyasında Mourinho manşetlere taşındı. Portekizli teknik direktörün gönderilmesi ses getirdi.
TAZMİNATA VURGU YAPILDI
İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, "Türkiye'de bomba haber" başlığıyla manşetlere taşıdığı haberde, "Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho'nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz basınından The Sun, "Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı." sözleriyle ayrılık haberine yer verdi.
"FENERBAHÇE, MOURİNHO'NUN İPİNİ ÇEKTİ"
Portekiz basınında O Jogo: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bu sabah ayrıldı.
Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu."
La Gazzetta dello Sport: "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu."
BBC: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off'larında Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi."
