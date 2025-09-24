Dünya Para Atletizm Şampiyonası başlıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek olan 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası için Hindistan’a ulaştı.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nın 12'nci edisyonuna ev sahipliği yapacak Jawaharlal Nehru (JLN) Stadyumu, 104 ülkeden 1200’den fazla sporcuyu ağırlayacak. Şampiyonada bu yıl 186 madalya müsabakası (101 erkek, 84 kadın ve 1 karma) yapılacak. Bu sayı, Kobe 2024’te düzenlenen son şampiyonadan 15 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.



Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Kafilesi şu şekilde olacak:



Antrenörler: Hasan Deniz Kalaycı, Murat Gündüz, Sedat Bozbay



Sporcular: Ali Enes Kaya, Oğuz Akbulut, Mikail Al, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Serap Demirkapu



Partner Sporcu: Mustafa Haydar Kuş



