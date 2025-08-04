Dünya Ralli Şampiyonası'nda hız rekorlu zafer

Tarihin en genç dünya ralli şampiyonu unvanını koruyan Kalle Rovanpera bildiği yollarda hata yapmadı.



Finlandiya Rallisi'nde zafere ulaşan dünya şampiyonundan bir de rekor geldi.



4 gün boyunca 129 kilometre ortalama hızla yarışan Fin pilot, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki en yüksek hızla kayıtlara geçti.



ZİRVEDEKİ FARKI KAPATTI



2022 ve 2023'te şampiyon olan Rovanpera, bitime 5 yarış kala zirvedeki farkı da eritti.



Elfyn Evans ile farkı 3 puana indiren Toyota pilotu, sezonun kalan bölümü için rekabeti arttırdı.



Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki yarış, 28-31 Ağustos'ta Paraguay'da koşulaşacak.