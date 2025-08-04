Dünya Ralli Şampiyonası'nda hız rekorlu zafer
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya etabını Kalle Rovanpera kazandı. Evinde rakiplerini hız rekoruyla geride bırakan Fin pilot, şampiyona liderine yaklaştı.
Tarihin en genç dünya ralli şampiyonu unvanını koruyan Kalle Rovanpera bildiği yollarda hata yapmadı.
Finlandiya Rallisi'nde zafere ulaşan dünya şampiyonundan bir de rekor geldi.
4 gün boyunca 129 kilometre ortalama hızla yarışan Fin pilot, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki en yüksek hızla kayıtlara geçti.
ZİRVEDEKİ FARKI KAPATTI
2022 ve 2023'te şampiyon olan Rovanpera, bitime 5 yarış kala zirvedeki farkı da eritti.
Elfyn Evans ile farkı 3 puana indiren Toyota pilotu, sezonun kalan bölümü için rekabeti arttırdı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki yarış, 28-31 Ağustos'ta Paraguay'da koşulaşacak.
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