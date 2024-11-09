Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da kapanıyor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon finali, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.



İstanbul Park'ın ev sahipliğinde düzenlenecek son iki ayağın ardından 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda şampiyon belli olacak.



Şampiyonada 9. ayak yarışları, yarın saat 12.00, 10. ayak müsabakaları ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.30'da başlayacak.



İSVEÇ HEGEMONYASI



Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon İsveçli pilotların üstünlüğü dikkati çekti.



İsveçli sürücüler, şu ana kadar gerçekleştirilen 8 yarıştan 7'sini kazanmayı başardı.



Sezonun İsveç'te düzenlenen ilk iki ayağından zaferle ayrılan Johan Kristoffersson, Macaristan, Belçika ve Portekiz'de birer etap galibiyeti elde etti.



Şampiyonada İsveçli sürücüler Timmy Hansen ve Kevin Hansen ile Fin pilot Niclas Grönholm de birer yarış kazandı.