Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da kapanıyor
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon finali, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Pilotlar klasmanında zirvede bulunan İsveçli Johan Kristoffersson, kariyerinin 7. şampiyonluğu için yarışacak
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon finali, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İstanbul Park'ın ev sahipliğinde düzenlenecek son iki ayağın ardından 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda şampiyon belli olacak.
Şampiyonada 9. ayak yarışları, yarın saat 12.00, 10. ayak müsabakaları ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.30'da başlayacak.
İSVEÇ HEGEMONYASI
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon İsveçli pilotların üstünlüğü dikkati çekti.
İsveçli sürücüler, şu ana kadar gerçekleştirilen 8 yarıştan 7'sini kazanmayı başardı.
Sezonun İsveç'te düzenlenen ilk iki ayağından zaferle ayrılan Johan Kristoffersson, Macaristan, Belçika ve Portekiz'de birer etap galibiyeti elde etti.
Şampiyonada İsveçli sürücüler Timmy Hansen ve Kevin Hansen ile Fin pilot Niclas Grönholm de birer yarış kazandı.
EN BAŞARILI PİLOT KRİSTOFFERSSON
Johan Kristoffersson, 6 kez zafere ulaştığı Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu olarak göze çarpıyor.
İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Kristoffersson, üst üste 5 olmak üzere 7. şampiyonluğunu hedefliyor.
İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.
Norveçli Petter Solberg 2014, 2015, İsveçli Mattias Ekström 2016 ve İsveçli Timmy Hansen 2019'da organizasyonda mutlu sona ulaşan diğer pilotlar oldu.
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