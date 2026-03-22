Dünya rekortmeni artık yapay zekanın tavsiyeleriyle yarışacak

Uzun mesafe koşusunun sembol ismi Eliud Kipchoge, artık yapay zekanın tavsiyeleriyle yarışlara hazırlanacak.

Kenyalı eski dünya rekortmeni, sporcular için tasarlanan akıllı saatin verilerini nasıl kullanacağını Madrid'de düzenlediği basın toplantısında anlattı.

DİJİTAL ANTRENÖR ÇALIŞMA

Kipchoge, "Teknoloji dünyasındayız. Bir antrenöre ulaşmak eskisi kadar zor değil. Artık saatiniz bile size nasıl koştuğunuz ve daha iyisi için ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Uyku kaliteniz ve kalp ritminizin güncel verilerinin senteziyle en iyi antrenman programını belirlemeniz mümkün." ifadelerini kullandı.

Madalyalarla dolu serüveninin son perdesinde saatindeki dijital antrenörle çalışmaya başlayan Kipchoge, 2019'da maratonu 2 saat barajının altında koşan ilk isim olarak tarihe geçmişti.