Armand Duplantis dünya rekorunu 12. kez kırdı.

Ülkesinin başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Lig etabında sahne alan Duplantis, 6 metre 28 santimetre yüksekliğe konulan çıtayı ilk denemesinde aşmayı başardı.



Duplantis, şubat 2025'ten beri 6 metre 28 santimetreyle metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.



Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırmış, başarısını ise o dönem viral haline gelen Yusuf Dikeç pozuyla kutlamıştı.