Dünya sahnesi bir kez daha Sakarya'da açılıyor: Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için nefesler tutuldu

“HEYECAN DOLU BİR DENEYİM OLACAK”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Dünya sahnesi, bir kez daha Sakarya'da açılıyor. Daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan şehrimiz yine dünyanın birçok ülkesinden misafirlerini, sporcuları ağırlayacak. MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve MTB Eliminatör Dünya Kupası, dağ bisikletinde hepimize heyecan dolu bir deneyim sunacak. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, heyecana bir nebze olsun katkı sunmak için sahnesiyle, parkuruyla birlikte tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Dünyanın dört bir yanından sporseveri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.