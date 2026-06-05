Dünya sahnesi bir kez daha Sakarya'da açılıyor: Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için nefesler tutuldu
05.06.2026 08:14
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, son yıllarda bisiklet sporunda uluslararası bir markaya dönüştü.
Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, dünyanın en büyük ve prestijli yarışları olan MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak. Öykü Gürman, Fettah Can konserleri, sahne şovları ve sürpriz hediyeler ise festival şöleni yaşatacak. Başkan Alemdar, “Bisiklet sporunun en önemli organizasyonlarından biri olan dağ bisikleti yarışlarına Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ev sahipliği yapacağız. 7 Haziran’da Avrupa Şampiyonası’nı, 14 Haziran’da ise Dünya Kupası yarışlarını gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız tamam. Heyecan dolu yarışlar, konserler, etkinlikler ile dolu bir program olacak. Sadece Sakarya'daki değil, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki bisiklet tutkunlarını, sporseverleri şehrimize davet ediyoruz." dedi. (İLANDIR)
Dünyanın sayılı, Avrupa’nın ise en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, son yıllarda bisiklet sporunda uluslararası bir markaya dönüştü.
BİSİKLETİN KALBİ SAKARYA’DA ATACAK
Dünyanın sayılı bisiklet organizasyonlarını Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez düzenleyen Sakarya, bu yıl yine iki farklı dev organizasyona ev sahipliği yapacak.
7 Haziran’da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran’da ise UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla, bisiklet sporunun kalbi bir hafta boyunca Sakarya'da atacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar.
“HEYECAN DOLU BİR DENEYİM OLACAK”
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Dünya sahnesi, bir kez daha Sakarya'da açılıyor. Daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan şehrimiz yine dünyanın birçok ülkesinden misafirlerini, sporcuları ağırlayacak. MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve MTB Eliminatör Dünya Kupası, dağ bisikletinde hepimize heyecan dolu bir deneyim sunacak. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, heyecana bir nebze olsun katkı sunmak için sahnesiyle, parkuruyla birlikte tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Dünyanın dört bir yanından sporseveri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.
“SAKARYA’DAN DÜNYAYA BİR İMZA BIRAKACAĞIZ”
Alemdar, “Dağ bisikleti alanında dünyanın önemli isimleri burada kıyasıya bir rekabetle kürsüye çıkmaya çalışacak. Ayrıca yarışlarla birlikte konserler, etkinlikler ve sürpriz programlar ile büyük bir heyecan yaşanacak. Bu yüzden sadece Sakarya'daki değil, tüm bisiklet tutkunlarını, sporseverleri şehrimize davet ediyoruz. O gün bu heyecanı birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.
PEDALLAR ŞAMPİYONLUK İÇİN DÖNECEK
Dünyanın en iyi bisikletçileri ve milli sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin zorlu parkurunda şampiyonluk için pedal çevirecek, çoşku ve heyecan yarışlar sonrası düzenlenecek Öykü Gürman ve Fettah Can konseriyle zirveye çıkacak.
İşte Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki yarış ve etkinlik takvimi:
7 Haziran Pazar / 18.00 / UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası
7 Haziran Pazar / Öykü Gürman Konseri
14 Haziran Pazar / 18.00 UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası
14 Haziran Pazar / Fettah Can Konseri