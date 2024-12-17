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Dünya Şampiyonas | Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki grubu belli oldu.

Dünya Şampiyonas | Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Takımımızın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Filenin Sultanları; B Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. 

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