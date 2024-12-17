Dünya Şampiyonas | Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki grubu belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.
Filenin Sultanları; B Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.
Tayland’ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda grup kuraları çekildi.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) December 17, 2024
A Milli Kadın Voleybol Takımımız kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer aldı. Millilerimiz çekilen kura sonunda İspanya,… pic.twitter.com/vpdewZAC9a
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