Dünya Şampiyonası: Samet Gümüş çeyrek finalde

İngiltere Liverpool'daki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın akşam seansında 4 milli sporcu ringe çıktı.

Erkekler 50 kilo kategorisinde Samet Gümüş, Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile son 16 turunda karşılaştı.



Özellikle son rauntta üstünlüğü yakalayan Samet, rakibini 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.



Diğer 3 milli boksör ise turnuvaya veda etti.



Son 16 turunda kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır Moğolistan'dan Altantsetseg Lutsaikhan'a, çeyrek finalde 70 kiloda Sema Çalışkan Kazakistan'dan Natalya Bogdanova'ya, erkekler 85 kiloda ise Samet Ersoy Bulgaristan'dan Semion Boldirev'e son 16 turuna mağlup olarak elendi.



ÇEYREK FİNALDE 7 MİLLİ SPORCU

Şampiyonanın yedinci gününde 7 milli boksör ringe çıkacak.

TSİ 14.00'te başlayacak öğlen seansında kadınlarda Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş, erkeklerde ise Emrah Yaşar çeyrek finalde mücadele edecek.



TSİ 20.00'de başlayacak akşam seansında da kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ile Elif Güneri yarı final için ter dökecek.