Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yuvaya döndü

“BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATACAK”



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin cimnastik branşından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erkan Turbil, Ayşe Begüm Onbaşı’yı tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görmekten kıvanç duyduklarını belirtti. Erkan Turbil, “Dünya şampiyonu bir değerimizi Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine tekrar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanımız Emre Hasgör’e böyle bir değeri bize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ayşe Begüm ile her zaman gurur duyduk, her zaman da duyacağız. Bundan sonra da birçok başarıya imza atacak.” ifadelerini kullandı.



“MANTALİTE VE VERİLEN DEĞER ÇOK KIYMETLİ"



Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şampiyon cimnastikçi, “Burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrardan başarılar elde etmek için çalışacağız. Buradaki mantalite ile verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek tabi ki benim için çok büyük mutluluk.” diye konuştu.