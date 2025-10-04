Dünya şampiyonu Ayşegül’e çoşkulu karşılama

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşegül Karagöz okuluna geldiği ilk gün Dünya Şampiyonuna yakışır bir şekilde karşılandı.



Henüz 15 yaşında ikinci kez Milli Takımda mücadele eden Ayşegül Karagöz tüm maçlarını kazanarak Dünya Şampiyonu olmuştu. Yaklaşık iki ay önce Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü de olan Ayşegül, aynı zamanda Genç Kızlar Takım Dart Şampiyonasında ise Avrupa Şampiyonu olmuştu.