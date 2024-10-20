Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 12. ve son yarışı İspanya'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.



İspanya'da dün gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışında 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyen ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, bugün önce Superpole yarışında ikinci olarak podyum sevinci yaşadı ve superpole yarışından sonra genel klasmanda puanını 502'ye yükseltti.



Böylece Toprak, Rokit BMW takımıyla sezonun 20 turluk son ana yarışına ikinci sıradan başladı. Yarışın ikinci turunda birinci sıraya yerleşen Toprak, yarışın bitimine 4 tur kalana kadar liderliğini sürdürürken yarışta bu turlar boyunca milli sporcuyu, hemen arkasından Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega takip etti.



İspanya da sezonun son yarışında bitime 4 tur kala Yamaha sürücüsü Philipp Oettl'in motorunun yanması sonucu kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış sona erdirildi.



Böylece son yarışı da 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, birinci sırada podyumun zirvesinde tamamladı ve dünyaya bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinletti.



Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutluyum, bu hayalini kurduğumuz andı. Takıma çok teşekkür ediyorum, herkes bu şampiyonluk için çok çalıştı. Bu hafta sonu Ducati ile çok savaştık, bütün herkesi tebrik ediyorum. Bütün taraftarlara da çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl görüşürüz." diye konuştu.



2021 ve 2024 Dünya şampiyonu Toprak, WSBK'nin 2024 sezonunda toplam 27 kez podyuma çıktı ve bu sezon 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.



İspanya'da sezonun son yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, bir başka Rokit BMW takımı sürücüsü Hollandalı Michael Van Der Mark da üçüncü sırada bitirdi.



Genel klasmanda 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı Toprak Razgatlıoğlu 527 puanla şampiyon tamamlarken, 484 puanla Nicolo Bulega ikinci sırada, Alvaro Bautista da 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.





