Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında? Toprak Razgatlıoğlu biyografisi
Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez Dünya Superbike Şampiyonluğu yaşıyor. Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Peki, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Türk dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde dünyaya geldi. Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti
2024 sezonundan itibaren BMW Motorrad adına yarışmaktadır.
Kawasaki'de yarıştıktan sonra 2023 yılına kadar fabrika takımı Yamaha YZF-R1 ile yarışan Razgatlıoğlu, 2021 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Jonathan Rea'nın altı yıllık saltanatına son verdi. Razgatlıoğlu ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.
Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti.
Razgatlıoğlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanmaktadır ve Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunı kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu.
İbadetlerini yerine getiren bir Müslüman olan Razgatlıoğlu, yarışların ardından podyuma geleneksel olarak Prosecco püskürtülmesi sırasında, İslam toplumunda alkol içmenin yasak olması nedeniyle uzak durmaktadır.
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