Dünya, Türkiye-İspanya maçını ve Arda Güler-Lamine Yamal gerilimini konuşuyor: "Bunun adı saçmalık | Yıkıcı bir senfoni"

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.



Konya'da oynanan maçta ağır bir yenilgi alan milliler, grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. İki maçta 9 gol atıp, 6 puan toplayan İspanya ise liderlik koltuğuna oturdu.



Karşılaşmanın bir bölümünde milli futbolcu Arda Güler ile İspanya'dan Lamine Yamal arasında kısa süreli bir gerginlik ve atışma yaşanmıştı.



Dünya basını hem 6-0'lık karşılaşmayı hem de iki yıldız arasındaki gerilimi manşetine taşıdı.



"SATRANCIN ARASINDA KIVILCIM: ARDA VE YAMAL"



AS: "Pedri ve Merino'nun senfonisi. Barça ve Arsenal oyuncuları, Türkiye'de İspanya'nın gösterisine liderlik etti. 40 bin kişilik saf ve güzel bir futbol atmosferinde satranç oynandı. Maçın bir bölümünde Arda Güler'in kullanmak istediği hızlı serbest vuruşu Lamine Yamal engelledi. O an kıvılcım çaktı, Arda Güler ile Lamine Yamal gerildi. İtiş kakışın ardından maç devam etti."

Lamine Yamal (İspanya) ve Arda Güler (Türkiye) arasında gerilim dolu anlar

"TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ MESAJ"



ESPN: "Bulgaristan'da 3-0 galibiyetle başlayan İspanya, Türkiye'de bir kez daha güçlü bir mesaj verdi. Mikel Merino hat-trick yaptı. Avrupa şampiyonu İspanya, Türkiye'de 6-0'lık ezici bir galibiyetle elemelere 2'de 2 ile başladı."



"TARİHİ BİR HEZİMET"



Mundo Deportivo: "İspanya'nın "tiki-taka"sı Türkiye'de sergilendi. İspanya; Türkiye'yi tarihi bir hezimetle yenerken, ilk iki deplasman maçından sonra tartışmasız üstünlükle, Pedri'nin önderliği, Merino'nun durdurulamaz golcülüğü öne çıktı. İspanya, Türkiye'ye en üst seviyede performans göstermeye hazır olmadığını gösterdi. İspanya, Konya'da sadece kazanmakla kalmayıp, her zorluğa hazır olduğunu gösterdi."

Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) ve Le Normand (İspanya) ikili mücadelede

"LAMINE YAMAL'DAN SAÇMA HAREKET"



Marca: "İspanya'dan tüm futbol dünyasına hem şaşırtıcı hem de korku dolu mesaj. Pedri'nin 2, Merino'nun 3 golle üst seviyeye çıktığı maçta İspanya'nın müthiş oyunu karşısında Türkiye'nin yapabileceği bir şey yoktu. Arda Güler'in serbest vuruş kullanacağı an önüne geçen Yamal, onu engelledi. Güler bu harekete Yamal'ı iterek karşılık verdi ve ikili arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Lamine Yamal'ın bu saçma hareketi sonrası De la Fuente kızdı. Yamal'ın biraz daha sakin olması gerekiyor."

Arda Güler, bir pozisyonda İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal ile gerilim yaşadı.

"TÜRKLER İÇİN YIKICI BİR SONUÇTU"



A Bola: "İspanya, Pedri ve Merino'nun resitaliyle Türkiye'de kazandı. İspanyollar, Türklere şans tanımayarak grubun açık ara lideri oldu. Barcelona'dan Pedri 2 gol atarken, Arsenal'den Merino hat-trick yaptı. Türkler için yıkıcı bir sonuçtu, ne olduğunu anlamaları için 6 dakika yetti."



"GERGİNLİK TÜRKİYE-İSPANYA MAÇINA YANSIDI"



Tribuna: "El Clasico'daki gerginlik İspanya-Türkiye mücadelesine de yansıdı: Arda Güler, Lamine Yamal'ı itti, Barçalı yıldız ise durumu gülerek geçiştirdi."



"YIKICI SENFONİ"



El Pais: "İspanya'dan Türkiye'de yıkıcı senfoni. İspanya, Dünya Kupası yolunda en zorlu rakibi Türkiye'yi Pedri'nin iki golü ve Mikel Merino'nun üç golüyle ezdi geçti. İspanya, ilk milli aradaki iki deplasman maçında unutulmaz bir performans sergiledi. İspanya Türkiye'nin "volkanik" hissiyatlı Konya Stadı'nı seçmesine rağmen yangını senfoniyle söndürdü."



"İKİ OYUNCU BİRBİRİNE GİRDİ"



El Desmarque: "İspanya'nın altıncı golünün ardından iki oyuncu kısa süreli bir tartışma yaşadı. Güler, Türkiye adına hemen bir serbest vuruş denemesinde bulundu, ancak Lamine Yamal buna izin vermedi. Barçalı oyuncu, topu engellemek için topun önüne geçti; bu durum Real Madridli oyuncunun hoşuna gitmedi ve iterek karşılık verdi. İki oyuncu birbirine girdi ve Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir hareketle karşı karşıya geldiler."