Dünyaca ünlü efsane, Arda Güler'in yeni görevini "Mükemmel bir zaman" diyerek açıkladı!

KROOS'TAN DEĞERLENDİRME Daha çok topla buluşan, takımının hücumunu yönlendiren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Güler için dünyaca ünlü efsane Toni Kroos'tan yorum geldi.

ALONSO SONRASI BAŞKA BİR ARDA FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sistemini sahaya yansıtan ve milli futbolcu Arda Güler 'i merkeze çeken Alonso'nun bu hareketi, genç yıldıza yaramıştı.

"GEÇEN SEZONA GÖRE FİZİĞİ DAHA İYİ"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Alman efsane, "Xabi Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Arda Güler, geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bu sezon bir adım öne çıktı." dedi.

"MÜKEMMEL BİR ZAMAN"



Modric'in futbolu bırakmasıyla birlikte Arda Güler'in yeni bir rol üstleneceğini söyleyen Kroos, "Xabi Alonso'nun projesinin ilk aşamalarında Arda'ya verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamandayız." ifadelerini kullandı.

