Dünyaca ünlü efsane, Arda Güler'in yeni görevini "Mükemmel bir zaman" diyerek açıkladı!
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için efsane isimden değerlendirme geldi.
Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir sistem oturtmuştu.
ALONSO SONRASI BAŞKA BİR ARDA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sistemini sahaya yansıtan ve milli futbolcu Arda Güler'i merkeze çeken Alonso'nun bu hareketi, genç yıldıza yaramıştı.
KROOS'TAN DEĞERLENDİRME
Daha çok topla buluşan, takımının hücumunu yönlendiren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Güler için dünyaca ünlü efsane Toni Kroos'tan yorum geldi.
"GEÇEN SEZONA GÖRE FİZİĞİ DAHA İYİ"
Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Alman efsane, "Xabi Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Arda Güler, geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bu sezon bir adım öne çıktı." dedi.
"MÜKEMMEL BİR ZAMAN"
Modric'in futbolu bırakmasıyla birlikte Arda Güler'in yeni bir rol üstleneceğini söyleyen Kroos, "Xabi Alonso'nun projesinin ilk aşamalarında Arda'ya verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamandayız." ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID'İN PEDRI'Sİ"
Öte yandan Marca'da Arda Güler'in değişen pozisyonuyla birlikte sağ açıkta Lamine Yamal'la kıyaslanmasının ardından şimdi de Pedri ile kıyaslanacağına vurgu yapılmıştı.
"GİZLİ NİTELİKLERİ ORTAYA ÇIKTI"
Pedri'nin de Barcelona'da forma giydiği ilk dönemde hücumcu bir profili olduğu yazılırken, Arda Güler'in de tıpkı İspanyol orta saha oyuncusunda olduğu gibi pozisyonunun değişmesiyle birlikte gizli niteliklerinin ortaya çıktığı kaydedilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Arda Güler
- Real Madrid
- Toni Kroos