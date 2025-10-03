Dünyaca ünlü efsane, "Dedikodusunu yaptım" diyerek açıkladı: "Osimhen'den özür dilerim"
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve spor yorumcusu Gary Lineker, Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Liverpool'u ağırlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetmişti.
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve spor yorumcusu Gary Lineker, sarı-kırmızılıların yıldızı Osimhen'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
The Rest Is Football Podcast'e konuşan Lineker, Osimhen'den özür diledi.
"OSIMHEN'DEN ÖZÜR DİLERİM"
Osimhen'i daha önce eleştirmesinin yanlış olduğunu söyleyen Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Daha önce bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim ama şimdi durumun tamamen farklı olduğunu görüyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım. Benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." dedi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın bu sezon başında 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Nijeryalı futbolcu, çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.
- Etiketler :
- Victor Osimhen
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray