Dünyaca ünlü efsane, "Dedikodusunu yaptım" diyerek açıkladı: "Osimhen'den özür dilerim"

"OSIMHEN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Osimhen'i daha önce eleştirmesinin yanlış olduğunu söyleyen Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Daha önce bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim ama şimdi durumun tamamen farklı olduğunu görüyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım. Benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'ın bu sezon başında 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Nijeryalı futbolcu, çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.