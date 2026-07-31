Dünyaca ünlü efsane Franco Baresi hayatını kaybetti
31.07.2026 10:37
Reuters
Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baresi’nin kaybından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi.
Baresi, 1977 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını kesintisiz olarak Milan’da geçirdi. İtalyan oyuncunun ardından kırmızı-siyahlı kulüp 6 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.
Reuters
Franco Baresi.