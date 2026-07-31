Dünyaca ünlü efsane Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalyan stoper, Milan forması ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası’nı kaldıran efsane oyuncu, 1994 FIFA Dünya Kupası’nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.