Dünyaca ünlü futbolcu için şoke eden suçlamalar. "İnsan kaçakçılığı, köle şartları ve silah zoru"

Fransız futbolcu ise yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti ve şöyle dedi:

“GÜVENİMİZE İHANET EDİLDİ”

"Evimizi ve hayatlarımızı kendilerini dost olarak tanıtan, iyiliğimizi isteyen ve gerçek sevgi beslediğimiz insanlara açtık. Bu insanlar, hayatlarımızı saygı ve haysiyetle paylaştı. Onlara yardım ettik, destek verdik ve durumlarını düzeltme sürecinde olduklarına dair bize güvence verdiklerinde onlara inandık. Bu güvene ihanet ettiler."

“MERHAMETİ İSTİSMAR ETTİLER”

"Ne yazık ki böyle bir durumla karşılaşan ilk insanlar biz değiliz. Bizden önce gelen birçok kişi gibi duygusal hikayeler ve sahte güvencelerle manipüle edildik. Hiçbir zaman kötü niyetle veya hukuka aykırı hareket etmedik. İnsan olarak hareket ettik ve acı bir şekilde merhametin istismar edilebileceğini öğrendik."

“SON DERECE ACI VERİCİ”

"Bu durumu daha da zorlaştıran şey, güven ve insanlık gösterisinin kamuoyu önünde saldırı ile suçlamalara dönüştürülmesidir. Bu süreç ailemiz için son derece acı verici oldu."

“İTİDAL VE SAYGI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”

"Bu konu artık uygun yasal kanallar aracılığıyla ele alınıyor; gerçekler, sosyal medyada dolaşan anlatılara değil, yasal yollara ait. Ahlak, itidal ve saygı çağrısında bulunuyoruz. Güncel spekülasyonlara daha fazla katılmayacağız."