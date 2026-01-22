Dünyaca ünlü futbolcu için şoke eden suçlamalar. "İnsan kaçakçılığı, köle şartları ve silah zoru"
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lucas Hernandez ve eşi Amelia Ossa Llorente hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lucas Hernandez, futbolseverleri şoke eden bir suçlamayla karşı karşıya...
İNSAN KAÇAKÇILIĞI, KÖLE ŞARTLARI VE SİLAH ZORU…
Paris Match dergisinin haberine göre Lucas Hernandez ve eşi Amelia Ossa Llorente, insan kaçakçılığı ve kayıt dışı işçi çalıştırma suçlamalarıyla savcılığa şikayet edildi.
Haberin ayrıntılarında çiftin, Kolombiyalı bir aileyi yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği ve kayıt dışı şekilde uzun saatler boyunca, "köle şartlarında" çalıştırmakla suçlandığı ifade edildi.
Lucas Hernandez ve eşi Victoria Triay.
Konuyla ilgili Fransa'nın Versailles Savcılığı'na şikayette bulunulduğu belirtildi. Versailles Adli Mahkemesi'nden gelen bilgilerle de soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Ayrıca işçilerin bazı durumlarda hiç mola vermeden 84 saat boyunca aralıksız mesailere zorlandığı iddia edilirken, çiftin 2024'ün sonlarına doğru eve giren hırsızları durdurmak için işçileri silahla ateş etmeye zorladığı belirtildi. Kamera kayıtlarının bu iddiayı doğruladığı yazıldı.
SORUŞTURMA DOĞRULANDI
Versailles Adli Mahkemesi genel sekreterliğinden sorumlu başsavcı yardımcısı Laure De Boutray, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Savcılık gözetiminde Saint-Germain-en-Laye araştırma birliğine devredilmiş, kayıt dışı çalışma ve insan ticareti suçlamalarıyla ilgili bir soruşturmanın devam ettiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.
Lucas Hernandez ve PSG Teknik Direktörü Luis Enrique.
Fransız futbolcu ise yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti ve şöyle dedi:
“GÜVENİMİZE İHANET EDİLDİ”
"Evimizi ve hayatlarımızı kendilerini dost olarak tanıtan, iyiliğimizi isteyen ve gerçek sevgi beslediğimiz insanlara açtık. Bu insanlar, hayatlarımızı saygı ve haysiyetle paylaştı. Onlara yardım ettik, destek verdik ve durumlarını düzeltme sürecinde olduklarına dair bize güvence verdiklerinde onlara inandık. Bu güvene ihanet ettiler."
“MERHAMETİ İSTİSMAR ETTİLER”
"Ne yazık ki böyle bir durumla karşılaşan ilk insanlar biz değiliz. Bizden önce gelen birçok kişi gibi duygusal hikayeler ve sahte güvencelerle manipüle edildik. Hiçbir zaman kötü niyetle veya hukuka aykırı hareket etmedik. İnsan olarak hareket ettik ve acı bir şekilde merhametin istismar edilebileceğini öğrendik."
“SON DERECE ACI VERİCİ”
"Bu durumu daha da zorlaştıran şey, güven ve insanlık gösterisinin kamuoyu önünde saldırı ile suçlamalara dönüştürülmesidir. Bu süreç ailemiz için son derece acı verici oldu."
“İTİDAL VE SAYGI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”
"Bu konu artık uygun yasal kanallar aracılığıyla ele alınıyor; gerçekler, sosyal medyada dolaşan anlatılara değil, yasal yollara ait. Ahlak, itidal ve saygı çağrısında bulunuyoruz. Güncel spekülasyonlara daha fazla katılmayacağız."