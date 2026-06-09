Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı. 31 yaşında bıraktı
09.06.2026 09:27
Mohamed Salah ve Divock Origi.
Dünyanın önde gelen kulüplerinde top koşturmuş olan Divock Origi, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Origi'nin Liverpool'da yaşadığı gol sevinci.
Kararını sosyal medyadan duyuran Belçikalı isim, şu ifadeleri kullandı:
"Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim.
En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.
Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak.
Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz.
Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım.
Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.
Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle."
KARİYERİ VE BAŞARILARI
Divock Origi kariyerinde; Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan ve Nottingham Forest formalarını terletti.
371 maça çıkan Origi, 70 gol - 28 asistlik performans gösterdi.
Belçikalı golcü; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 FA Cup ve 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.