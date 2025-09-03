Dünyaca ünlü kaleci, yeni takımına imza atacakken ortadan kayboldu: "Kahve alacağım" dedi ve kaçtı!
Dünyaca ünlü Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, yeni takımına imza atmak üzereyken ortadan kayboldu.
Meksika'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden olan dünyaca ünlü kaleci Guillermo Ochoa, çok ilginç bir olayla gündeme geldi.
Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan deneyimli file bekçisi, imzayı atmak üzereyken ortadan kayboldu.
"KAHVE ALACAĞIM" DEDİ, KAÇTI
Haberin devamında sözleşme için kulüp binasına giden Ochoa'nın kontrat maddelerini okuduktan sonra "Kahve alacağım" diyerek odadan çıktığı kaydedildi.
Ochoa'nın kahve alma bahanesiyle dışarı çıkmasının ardından bir daha geri dönmediği belirtildi.
ARAMALARI CEVAPSIZ BIRAKTI
40 yaşındaki eldivenin, Burgos kulübü yetkililerinin telefon çağrılarını yanıtsız bıraktığı ve kulübün kendisine ulaşmasına tamamen engel olduğu aktarıldı.
AÇIKLAMA GELDİ
Ochoa, olay sonrası sessizliğini bozdu ve Burgos'a imza atmama nedenini tek tek açıkladı.
"ASGARİ ÜCRETE BİLE ULAŞMIYORDU"
Burgos'un sözleşme değerini aniden düşürdüğünü ifade eden deneyimli kaleci, "Kulüp, sözleşme değerini aniden düşürdü. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrıca 5 milyon Euro'luk bir maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Ancak kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu." dedi.
Meksika Milli Takımı'nın kalesini 2005 yılından itibaren koruyan Ochoa, 152 maçta 154 gol yedi ve 65 kez kalesini gole kapattı.
