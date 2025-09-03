Dünyaca ünlü kaleci, yeni takımına imza atacakken ortadan kayboldu: "Kahve alacağım" dedi ve kaçtı!

Meksika'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden olan dünyaca ünlü kaleci Guillermo Ochoa, çok ilginç bir olayla gündeme geldi.



Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan deneyimli file bekçisi, imzayı atmak üzereyken ortadan kayboldu.

"KAHVE ALACAĞIM" DEDİ, KAÇTI



Haberin devamında sözleşme için kulüp binasına giden Ochoa'nın kontrat maddelerini okuduktan sonra "Kahve alacağım" diyerek odadan çıktığı kaydedildi.



Ochoa'nın kahve alma bahanesiyle dışarı çıkmasının ardından bir daha geri dönmediği belirtildi.