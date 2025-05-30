Dünyaca ünlü kulübün yüzde 51'lik hissesi satıldı!

İş insanı Andrew Cavenagh ve 49ers Enterprises şirketi liderliğindeki bir Amerikan konsorsiyumu, İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini satın aldı.



Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, daha önce sağlık sektöründe yöneticilik yapan yeni başkan Cavenagh'ın yönetimi, kulübe 20 milyon sterlinlik bir yatırım taahhüdü verdi.



Aynı zamanda İngiliz kulübü Leeds United'ın da başkanı olan, 49ers Enterprises Başkanı Paraag Marathe, Cavenagh'ın yardımcılığını üstlenecek.