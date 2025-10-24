NTV.COM.TR

Dünyaca ünlü menajer, tarihi transfer planını açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor!

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansı dikkat çekmeye devam ederken, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dünyaca ünlü menajer, tarihi transfer planını açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3. hafta maçları sona ererken, 'in Juventus'u ağırladığı müsabaka öne çıkmıştı.

Real Madrid forması giyen ile Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla İspanyol ekibi olmuştu.

İki futbolcu da maça ilk 11'de başlarken, Juventus'ta kaptanlık bandını Kenan Yıldız takmıştı.

Real Madrid'in resmi Instagram hesabı, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in maç sonunda konuştuğu fotoğrafı Türk Bayrağı emojileriyle paylaşmıştı.

Ünlü menajer Giovanni Branchini, Kenan Yıldız'ın geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü menajer, tarihi transfer planını açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor! - 1 Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'e karşı kaptanlık bandını takmıştı.

İtalyan menajer, milli futbolcunun Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun listesinde yer aldığını duyurdu.

"XABI ALONSO, REAL MADRID'E İSTİYOR"

TMW’ye konuşan Branchini, "Xabi Alonso, Kylian Mbappe dışında herkesin ayrılmasına razı. Yeter ki Kenan Yıldız’ı alabilsin. Yıldız, Xabi Alonso tarafından Real Madrid’e isteniyor." dedi.

Dünyaca ünlü menajer, tarihi transfer planını açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor! - 2 Kenan Yıldız'ın Como maçı sonrası bir pozisyonda verdiği tepki

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 14 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...