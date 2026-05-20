Dünyaca ünlü teknik direktörle ilk görüşme yapıldı. Öğrencisiyle birlikte gelecek
20.05.2026 09:30
Hakan Safi
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayı takımından ayrılıyor. Safi, dünyaca ünlü hocayla teması kurdu ve ilk transferi de belirledi.
Fenerbahçe'de başkan adaylarıdan Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Antonio Conte, Napoli'den ayrılıyor.
İtalyan basını, 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu.
Napoli'yi 2 sezondur çalıştıran Conte, İtalyan ekibini geçen sene şampiyonluğa taşımıştı. Maviler bu sezon son haftaya şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
La Gazzette Dello Sport, Conte'nin yeni görevinin İtalya Milli Takımı'nda olacağını da öne sürdü. Gazeteye göre; İtalyan çalıştırıcı imza için 22 Haziran'daki federasyon seçimini bekliyor.
SAFİ İLE İLK TEMAS
Safi, teknik direktörlük için Conte’yle görüştü. İlk temasın olumlu geçtiği öne sürüldü.
Conte’nin transfer listesindeki ilk isimin ise Kevin De Bruyne olduğu iddia edildi.
Conte, Napoli'de 90 maça çıkmıştı.
Safi, şampiyonluk vurgusu yaparak rakiplerin dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını ifade etmişti.
Safi, “Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat ve tesis projeleri de var.” demişti.