Dünyaca ünlü yıldız, altyapısından yetiştiği kulübü satın alıyor

Sergio Ramos'un şirketinin birkaç ay sürecek bir dönemde kulübün mali durumunu analiz etme sürecinde anlaşmanın resmi olarak hayata geçirileceği aktarıldı.

Deneyimli savunma oyuncusunun altyapısından yetiştiği ve iki ayrı dönemde formasını giydiği Sevilla'yı satın almak için 450 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Son olarak Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen Sergio Ramos, takımda çıktığı 34 maçta 8 gol kaydetmişti.