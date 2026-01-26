Dünyaca ünlü yıldız, altyapısından yetiştiği kulübü satın alıyor
Dünyaca ünlü efsane futbolcu Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği kulübü satın almaya hazırlanıyor.
İspanyol futbolunun unutulmaz isimlerinden Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği ve kariyerine başladığı Sevilla için harekete geçti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Cadena SER'in haberine göre 39 yaşındaki futbolcu, kulübü satın almak için prensip anlaşmasına vardı.
Haberin ayrıntılarında Ramos'un ortakları arasında yer aldığı Five Eleven Capital adlı şirket, Endülüs kulübünün hissedarlar grubuyla kulübü satın almak için prensipte el sıkıştı.
Sergio Ramos, iki ayrı dönemde Sevilla formasını terletmişti.
Sergio Ramos'un şirketinin birkaç ay sürecek bir dönemde kulübün mali durumunu analiz etme sürecinde anlaşmanın resmi olarak hayata geçirileceği aktarıldı.
Deneyimli savunma oyuncusunun altyapısından yetiştiği ve iki ayrı dönemde formasını giydiği Sevilla'yı satın almak için 450 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Son olarak Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen Sergio Ramos, takımda çıktığı 34 maçta 8 gol kaydetmişti.
Sergio Ramos, son olarak Monterrey forması giymişti.
SERGIO RAMOS'UN KARİYERİ
Futbol hayatına İspanya'da, Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, 1 Temmuz 2002'de B Takımı'na yükseldi. 2 sezon sonra A Takım'a adım atan başarılı futbolcu, gösterdiği performansla Real Madrid'in ilgisini çekti.
31 Ağustos 2005'te 27 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Ramos, 16 yıl boyunca formasını terlettiği dev kulüpten 8 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Fransız ekibinde iki sezon boyunca forma giyen Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'ya geri döndü.
Sevilla'dan 2024 yazında ayrılan ve yarım sezon kulüpsüz kalan Ramos, son olarak 2025'in şubat ayında Meksika ekibi Monterrey'e imza attı. Monterrey'de de 11 ay forma giyen Ramos, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
KAZANDIĞI KUPALAR
Sergio Ramos; kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazandı.