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Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'da doyasıya eğlendi: Ödedikleri hesabı görenler inanamadı

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil yaptığı Bodrum'daki eğlencesiyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'da doyasıya eğlendi: Ödedikleri hesabı görenler inanamadı

İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan 'un 40 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Jeremie Frimpong, tatil için 'u tercih etti.

Hollandalı futbolcu ve beraberindeki 8 arkadaşı, Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir Yunan restoranında eğlendi.

Arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir görüntü çizen 24 yaşındaki futbolcu, tabak kırarak eğlencesine devam etti.

Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'da doyasıya eğlendi: Ödedikleri hesabı görenler inanamadı - 1

Ünlü futbolcunun 'daki restoranda geçirdiği gece sonunda 600 bin liralık bir hesap ödediği öğrenildi.

Tatiline devam eden başarılı futbolcunun Bodrum'daki diğer restoran ve eğlence mekanlarını ziyaret edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Leverkusen'de tamamlayan Frimpong, 48 maçta 5 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'da doyasıya eğlendi: Ödedikleri hesabı görenler inanamadı - 2

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