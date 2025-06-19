Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'da doyasıya eğlendi: Ödedikleri hesabı görenler inanamadı

İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'un 40 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti.



Hollandalı futbolcu ve beraberindeki 8 arkadaşı, Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir Yunan restoranında eğlendi.



Arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir görüntü çizen 24 yaşındaki futbolcu, tabak kırarak eğlencesine devam etti.