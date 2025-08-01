Dünyaca ünlü yıldız Dembele, Bodrum tatilinde servet harcadı: Milyonlarca liralık konaklama!
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Ousmane Dembele, tatil için Bodrum'u tercih etti ve adeta servet ödedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'de elde edilen başarının başrollerinden biri olan Ousmane Dembele, yeni sezon öncesi tatiline devam ediyor.
Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da yaptığı tatille atan Fransız yıldızın geçtiğimiz gün özel bir jetle Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
35 BİN DOLARLIK ÖZEL JET
Sabah'ın haberine göre Dembele, bu yolculuk için 35 bin dolar ödeme yaptı. Haberin devamında yıldız ismin tek seferliğine kiraladığı jete bu ödemeyi gerçekleştirdiği ifade edildi.
3 BİN EURO'LUK ODA
Eşiyle birlikte Bodrum'un en lüks otellerinden birinde konaklayan Dembele'nin geceliği 3 bin euro olan odasında yaklaşık 1 haftadır tatilini sürdürdüğü kaydedildi.
TOPLAM 7 MİLYON TL HARCADI
Otel dışına hiç çıkmadığı belirtilen Dembele'nin konaklama ve özel jet için toplam 150 bin euro (7 milyon TL) harcadığı yazıldı.
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