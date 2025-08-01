Dünyaca ünlü yıldız Dembele, Bodrum tatilinde servet harcadı: Milyonlarca liralık konaklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'de elde edilen başarının başrollerinden biri olan Ousmane Dembele, yeni sezon öncesi tatiline devam ediyor.



Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da yaptığı tatille atan Fransız yıldızın geçtiğimiz gün özel bir jetle Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

35 BİN DOLARLIK ÖZEL JET



Sabah'ın haberine göre Dembele, bu yolculuk için 35 bin dolar ödeme yaptı. Haberin devamında yıldız ismin tek seferliğine kiraladığı jete bu ödemeyi gerçekleştirdiği ifade edildi.