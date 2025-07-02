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Dünyaca ünlü yıldız Joao Felix'ten İstanbul paylaşımı: Süper Lig'e mi geliyor?

Bonservisi Chelsea'de bulunan dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix'in paylaşımı kafa karıştırdı.

Dünyaca ünlü yıldız Joao Felix'ten İstanbul paylaşımı: Süper Lig'e mi geliyor?

Geride kalan sezonu İtalya Ligi Serie A devi Milan'da kiralık olarak geçiren Joao Felix'in adı, bir süredir gündeminde yer alıyordu.

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiltere'ye geri dönen Portekizli yıldızdan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Sezon öncesi tatilini sürdüren dünyaca ünlü futbolcu, 'a geldi. İstanbul Boğazı'nda tekne turu yapan Felix, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü yıldız Joao Felix'ten İstanbul paylaşımı: Süper Lig'e mi geliyor? - 1

25 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, akıllara "'e mi geliyor?" sorusunu getirdi. Felix'in adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılmıştı.

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